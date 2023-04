Szczury opanowały Rzeszów. "Wychodzą, gdy robi się ciepło"

Rzeszów walczy ze szczurami

- To nie jest tak, że te gryzonie pojawiły się nagle w mieście. One zamieszkują w centrum Rzeszowa kanały, piwnice. Wychodzą, gdy robi się ciepło i wtedy są widoczne wszędzie tam, gdzie są ludzie i gdzie jest dużo resztek jedzenia. Bo to właśnie jedzenie, zostawiane w koszach na śmieci i nie tylko, wabi szczury - poinformował Gernard.