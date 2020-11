Rzeszów. "GW" ujawnia, co działo się w murach internatu sióstr prezentek

Gazeta dotarła do autorki internetowego bloga, która kilka lat temu opuściła mury internatu sióstr prezentek w Rzeszowie. Z jej obrazu - oraz koleżanek i innych byłych uczennic - wyjawia się obraz koszmaru, jaki codziennie musiały znosić. Głównym powodem ich problemów była dawna przełożona - siostra Maria.

"Była jak zakonnica z horroru: przemykała po korytarzach i podsłuchiwała pod drzwiami. Wiecznie przemiła i z tym samym podejrzanym uśmieszkiem (...)" - stwierdza na łamach "GW" jedna z uczennic. "Potrafiła wspaniale manipulować innymi, odnosząc się do ich życiowych wartości, ich największych lęków" - dodaje kolejna.

Rzeszów. Podopieczne z internatu: utrudniona nauka, jedna wspólna sala

W internacie mają panować także bardzo surowe rygory. Za kilkanaście sekund spóźnienia na posiłek ma grozić dodatkowy dyżur (na przykład czyszczenie toalet). Po godzinie 16 jest zakaz opuszczania kościelnego terenu, choć możliwe jest wydanie pisemnego pozwolenia przez rodziców. Jednak z relacji byłych uczennic wynika, że zakonnica miała ambiwalentny stosunek do ich respektowania.

Podobny stosunek był także do nauki. Podopieczne miały być przymuszane do popołudniowych czuwań modlitewnych, choć informowały, że na następny dzień w szkole mają ważne sprawdziany. Sama nauka możliwa była w specjalnym pokoju (tylko do 19:30) pod nadzorem jednej z zakonnic. Aby wnieść laptopa lub nawet podręczniki potrzebna była zgoda.