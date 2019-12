Rzeszów. Awaria wodociągu. Całkowicie nieprzejezdna droga

Rzeszów. Poważna awaria wodociągu. Pękła rura, wydobywająca się z niej woda zalała jezdnię. Usunięcie awarii zajmie wiele godzin. Droga jest całkowicie nieprzejezdna.

- Musieliśmy wyłączyć ul. Chłopickiego łączącą ul. Czarnieckiego z ul. Reymonta. Mniej więcej do godziny 19:00-20:00. Wieczorem ruch powinien być już puszczony. Mamy obecnie sezon na tego typu awarie, od czasu do czasu gdzieś się zdarzają. Najgorsze w tej sytuacji jest to, że awaria jest w bardzo newralgicznym miejscu, przejeżdżają tędy setki samochodów w ciągu godziny - powiedział portalowi korso24.pl kierownik działu sieci Jan Popek.