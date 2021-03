Rzecznik MZ podał dane. Już ponad 60 proc. zakażeń to brytyjska mutacja

W piątek w Polsce wykrytych zostało niemal 26 tys. zakażeń koronawirusem . Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej stwierdził, że jest to potwierdzenie rozpędzania się trzeciej fali epidemii w Polsce. Andrusiewicz dodał, że rośnie udział brytyjskiej mutacji w wykrywanych przypadkach.

- Na dziś mutacja brytyjska, która szerzy się w szybkim tempie, to jest już ponad 60 proc. i analitycy nie mają wątpliwości, że zmierzamy do poziomu 80 porc, a nawet więcej - powiedział Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik MZ: Nie straszmy obywateli

Rzecznik resortu zdrowia odniósł się również do publikowanych w mediach informacji o planach rządu na wprowadzanie dalszych obostrzeń i twardego lockdownu. - Nie straszmy obywateli wiadomościami z pogranicza fake newsów. Dopiero od jutra zaczynają funkcjonować obostrzenia we wszystkich województwach, a już pojawiają się w mediach informacje o jakichś kolejnych obostrzeniach. Nie ma jeszcze takich decyzji i proszę, żeby redakcje nie straszyły takimi informacjami - apelował Andrusiewicz.

Urzędnik MZ odniósł się również do informacji o tym, że pacjenci rezygnują ze szczepienia preparatem AstraZeneca. - Niestety widzimy ten problem rzeczywiście występują rezygnacje ze szczepionki AstraZeneca. Jednak przypominam, że Europejska Agencja Leków ogłosiła, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna i nie ma powodów do takich decyzji - powiedział.

Koronawirus coraz częściej atakuje dzieci

Andrusiewicz poinformował również, że wśród osób przechodzących zakażenie w sposób objawowy coraz częściej są dzieci. - Niestety widzimy, że coraz częściej koronawirus dotyka dzieci i niestety w sposób objawowy. Widzimy, że ta brytyjska wersja jest bardziej zakaźna i powoduje objawowy przebieg również u dzieci - mówił. - Poszerza się grupa dzieci, które nie mają żadnych chorób towarzyszących. To są te same objawy, co u starszych pacjentów - dodał Wojciech Andrusiewicz.