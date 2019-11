Rzecznik Andrzeja Dudy: "To Sejm wybiera sędziów TK. Prezydent odbiera przysięgę"

Rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski tłumaczył, co prezydent zamierza zrobić w sprawie kandydatur Prawa i Sprawiedliwości na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

– To są przede wszystkim kandydatury, które muszą uzyskać akceptację Sejmu. Proszę pamiętać, że to Sejm wybiera sędziów TK i to Sejm dokonuje tego wyboru. Prezydent, zgodnie z Konstytucją, jedyne co w tej kwestii robi, to odbiera od sędziów przysięgę – mówił Błażej Spychalski w Polsat News, pytany o Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Elżbietę Chojną-Duch.