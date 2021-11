Rządzący chcą wyeliminować z zawodu wszystkich niepokornych sędziów

"Pistolet przystawiony do głowy"

Tak daleko posuniętej propozycji nie było jeszcze w żadnej z ustaw sądowych obozu władzy, które przez środowisko sędziowskie były nazywane "kagańcowymi" czy "represyjnymi". – Zastanawiam się, dlaczego co jakiś czas pojawiają się jakieś przecieki zamiast prezentacji projektu ustawy. Być może już same przecieki mają powodować efekt mrożący wśród sędziów. Jeżeli takie rozwiązanie rzeczywiście zostałoby zaproponowane i uchwalone, to możemy mieć do czynienia z maksymalnym zwiększeniem represji i ograniczeniem wolności orzekania. Zero dyskusji o statusie neo-sędziów, bo was wszystkich powyrzucamy – ocenia w rozmowie z WP sędzia Michał Laskowski, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego.