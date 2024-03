"Rząd negocjuje z Unią". Potwierdzenie nieoficjalnych doniesień

Powiedział, że rozmowy dotyczą wszystkiego, co jest możliwe. - Zarówno z Zielonego Ładu jak i napływu produktów, które spowodowałyby stałe zakłócenie na rynku wewnętrznym jednego lub większości krajów - mówił. - Jeśli uda się nam wynegocjować te wszystkie żądania Polski, to będą one naszym wspólnym stanowiskiem Unii Europejskiej - tłumaczył wiceminister.