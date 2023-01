Rząd mógł wydać "nawet 100 mld zł" na walkę z kryzysem. "Czas zakończyć populistyczny wyścig"

- Potrzebny jest złoty środek, a docelowo powinniśmy patrzeć na giełdę, a nie na to, co oferuje nam Gazprom. Polityka zakupowa i polityka cenowa największych dostawców, a Orlen i PGNiG dominują na swoich rynkach, może być przedmiotem badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Pojawiły się liczne wnioski, by zbadał elementy polityki cenowej Orlenu, trwa to badanie, a urząd ma sprawdzić, czy doszło do zmowy cenowej z Saudi Aramco, czy doszło do nadużycia pozycji dominującej. Miejmy nadzieję, że Urząd zbada bezstronnie tę sprawę. (…) Jeśli ktoś uważa, że PGNiG też mógł nadużywać swojej pozycji, można to zgłosić do UOKiK, każdy ma do tego obywatelskie prawo. W każdym kraju prawa powinno to zadziałać - wyjaśnia analityk.