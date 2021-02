Ryszard Szurkowski nie żyje. Kim był?

Ryszard Szurkowski nie żyje

Dla wielu był wzorem do naśladowania. - Chciało się go podpatrywać, naśladować. To był wielki charakter - mówił nam Czesław Lang. W zawodach startował od 1963 roku. Po odbyciu służby wojskowej wrócił do sportu i szybko zaczął odnosić sukcesy. To sprawiło, że został zauważony przez trenera kadry narodowej Henryka Łasaka. W debiucie w Wyścigu Pokoju był drugi.