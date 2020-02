Ryszard Kalisz: Mariusz Kamiński nigdy nie wyjaśnił sprawy wilii Kwaśniewskich

- W swoim słynnym, emocjonalnym wystąpieniu Mariusz Kamiński był publicystą, nie dotknął istoty sprawy - ocenił Ryszard Kalisz. Były szef MSWiA odniósł się z ten sposób do nieudanej próby uchylenia immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu w 2014 r. i sprawy majątku Kwaśniewskich.

- Ja osobiście nigdy takiego przeświadczenia nie powziąłem - słychać na nagraniu, do którego dotarł TVN. Kaczmarek, odnosząc się do niego, zapewnił, że nigdy nie znalazł dowodów na to, że willa w Kazimierzu Dolnym należała do Kwaśniewskich. Jego zeznania i notatki były "wynikiem nacisku ze strony Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego".