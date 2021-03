Ryszard Czarnecki odpiera zarzuty wiceprzewodniczącej KE

Ryszard Czarnecki: Słowa Jourovej to farmazony

Do słów wiceprzewodniczącej KE odniósł się europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem nie ma żadnego ryzyka utraty unijnych funduszy. - To strachy na Lachy. Żeby można było kogokolwiek karać, to musi być powód do kary. Ponadto nie ma żadnych formalno-prawnych instrumentów w tym zakresie, zatem naprawdę niech pani Jourova, jak już chce być bajkopisarzem, to niech nie czyni tego za pieniądze europejskiego podatnika - powiedział w rozmowie z serwisem wPolityce.pl.