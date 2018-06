Ryszard Czarnecki o przyszłej ambasador USA: Mam nadzieję, że nauczy się Polski

Pani Mosbacher ma przed sobą lata nauki zdobywania wiedzy o Polsce. Jestem przekonany, że kiedy tu przyjedzie przestanie mówić o nas językiem stereotypów - mówi WP europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Skomentował w ten sposób senackie wystąpienie przyszłej ambasador USA w Polsce.

Georgette Mosbacher wzbudziła duże kontrowersje swoimi odpowiedziami na pytania przesłuchującej ją senackiej komisji spraw zagranicznych. Zapytana przez senatora Johnny'ego Isaksona o problem antysemityzmu w Europie, odpowiedziała, że wie, że do zjawiska przyczyniło się polskie "prawo o Holokauście" i zapewniła, że będzie starała się, by żaden akt legislacyjny nie podżegał do "bigoterii i nietolerancji". Przyszła ambasador zapowiedziała też, że będzie przekazywać Warszawie stanowisko Waszyngtonu w obronie praworządności i wolności słowa, a także współpracować z Polską, by solidaryzowała się z państwami UE i przyjęła "swoją część" uchodźców.

Słowa bizneswoman i znanej bywalczyni salonów wywołały oburzenie części komentatorów. W rozmowie z WP odniósł się do nich europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Zasugerował, że wypowiedzi Mosbacher są wynikiem niewiedzy na temat Polski. Zapewnił jednak, że nowa wysłanniczka Waszyngtonu zostanie "serdecznie powitana" w Polsce.

- Mam nadzieję, że polubi Polskę, tak jak jej szef prezydent Trump. Mam też nadzieję, że to będą fascynujące lata, lata jej nauki i zdobywania wiedzy o Polsce: kraju Kościuszki i Pułaskiego i kraju, który ma szczególne zasługi w ratowaniu Żydów - mówi Czarnecki. - Jestem przekonany, że pani ambasador o tym wszystkim się dowie, kiedy tu przyjedzie i nie będzie mówić o nas językiem stereotypów czy mitów. A taka pokusa rzeczywiście istnieje przed różnymi zachodnimi urzędnikami - dodaje.

Mosbacher nie jest jednak typowym zachodnim urzędnikiem. Jest znajomą Trumpa, sponsorką hojnie wspierającą republikańskich polityków i salonową lwicą, która regularnie gościła u siebie ludzi z amerykańskich elit. Na to właśnie liczył rząd PiS, który naciskał, by nowy ambasador był kimś, kto miałby bardziej bezpośredni dostęp do prezydenta USA, niż zawodowy dyplomata.

- Nowa ambasador, w przeciwieństwie do obecnego jest osobą spoza korpusu dyplomatycznego, jest związana osobiście z Donaldem Trumpem i jest ambasadorem politycznym, a nie zawodowym dyplomatą - przyznaje Czarnecki. - To budzi nadzieję na szybszy przepływ informacji i bardziej polityczne niż tylko dyplomatyczne kontakty. Ale jak będzie w praktyce to czas pokaże. Na pewno przyjmiemy ją z polską gościnnością - dodaje.

Mimo to, słowa Mosbacher są dla partii rządzącej niezręczne. Sprawy komentować nie chcieli inni politycy PiS. Zareagować ma natomiast MSZ. Przebywający z wizytą w Waszyngtonie wiceminister Bartosz Cichocki ma poruszyć ten temat w środę w rozmowie z Wessem Mitchellem, czołowym dyplomatą Departamentu Stanu odpowiadającym za Europę.