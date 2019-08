Rynek usług kurierskich 2019 - co warto wiedzieć na ten temat?

W przeszłości zmuszeni byliśmy korzystać z usług poczty polskiej, bo nie istniała sensowna alternatywa dla tej państwowej instytucji. Zmieniło się to wraz z pojawieniem się firm kurierskich. Dzisiaj na rynku panuje ogromna konkurencja, a klienci są coraz bardziej wymagający. To oznacza, że oferowane usługi muszą stać na jak najwyższym poziomie. Jak to wygląda w 2019 roku? Z usług, jakich firm Polacy korzystają najczęściej?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(materiały partnera)

Polacy wybierają Paczkomaty!

Wspominaliśmy o Poczcie Polskiej oraz o pojawieniu się firm kurierskich, jednak pamiętajmy, że rynek usług kurierskich przeżył prawdziwy pozytywny wstrząs, gdy do gry wkroczyły Paczkomaty. Dziś już nie ma wątpliwości, że to je najbardziej cenią Polacy. Liczne badania jasno na to wskazują - przykładowo według raportu Gemius aż 52% kupujących deklaruje Paczkomaty jako najchętniej wybieraną formę dostawy towaru. Z roku na rok te wyniki są coraz lepsze, bo w porównaniu do 2018 nastąpił wzrost o 4 punkty procentowe.

Z badania Gemius wynika też inny ciekawy wniosek - mianowicie usług InPost w ogromnym stopniu (odpowiedziało tak 61% respondentów) zachęcają do zakupów przez internet. Nie ma więc przesady w stwierdzeniu, że Paczkomaty pobudziły polski rynek E-commerce, sprawiając, że zyskują na tym nie tylko znane firmy, ale również te, które dopiero debiutują. Dzięki temu, że chętnie kupujemy w sieci, mają szansę, aby zaistnieć na dłużej i ugruntować swoją pozycję.

Dlaczego w ogóle kupujemy przez internet?

Przed laty zakupy online nie były specjalnie popularne, co wynikało prawdopodobnie z niskiego poziomu zaufania do tego rodzaju transakcji. Zawierane na odległość, więc zupełnie odmiennie niż tradycyjnie, gdy idziemy do sklepu - płacimy i odbieramy towar. Te obawy oczywiście były częściowo uzasadnione, bo wraz z rozwojem tego obszaru usługowego, pojawili się również oszuści, którzy chcieli zarobić na naszej naiwności i braku wiedzy o zasadach bezpieczeństwa.

Obecnie jesteśmy na zupełnie innym etapie rozwoju, korzystamy z internetu w przeróżnych sytuacjach i wiemy, że dzięki sieci możemy bardzo szybko zamówić interesujący nas produkt. Nie musimy nawet wychodzić z domu i jesteśmy w stanie zrobić to o dowolnej porze dnia i nocy. Ale nie tylko to jest ważne, bo również czynnik finansowy odgrywa tu ogromną rolę. Zakupy internetowe są nierzadko tańsze od tych dokonywanych w tradycyjnych sklepach. Wspomnieć też trzeba o ułatwieniach prawnych, bo nie zapominajmy, że kupując na odległość mamy możliwość oddania dowolnego towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Co ciekawe, sklepy internetowe, walcząc o klienta, wydłużają często ten termin - nawet do 30 dni.

Jak jeszcze bardziej pokochać zakupy w sieci?

Te wszystkie komplementy na pewno zachęcają do korzystania z możliwości, jakie dają zakupy online, lecz - jak to zwykle bywa - nie zawsze jest idealnie. Czasem tak się dzieje przez sklep internetowy, który nie dotrzymał obietnicy, wysyłając towar nie na czas bądź myląc zamówienie i dostarczając inną paczkę. Niekiedy zaś to wina kuriera, więc zawsze warto pamiętać, że wybierając usługę kurierską, sprawdźmy, jaki przewoźnik zostanie zaangażowany do realizacji zamówienia.

Można więc powiedzieć, że wybór firmy kurierskiej decyduje w wielkim stopniu o tym, jak udane będą nasze zakupy. Jeśli cena będzie zbyt wysoka lub czas oczekiwania dość długi - mocno się zniechęcimy. Tym bardziej tak się stanie, jak towar zostanie uszkodzony. Żeby więc nie narażać się na takie problemy i jeszcze bardziej - nawiązując do tytułu tego akapitu - pokochać zakupy w sieci, wybierajmy mądrze, sprawdzając rankingi, badania i analizy rynku.