Rymań. Sąd zdecydował w sprawie kobiety, która zdemolowała stację paliw

Rymań. Pod wpływem amfetaminy i w poczuciu zagrożenia

Jak wcześniej poinformowano, badania toksykologiczne wykazały, że w chwili zdarzenia kobieta była pod silnym wpływem amfetaminy. Z przeprowadzonych testów wynikało również, że kilka dni wcześniej paliła marihuanę. W związku z tym, do postawionych jej w poniedziałek zarzutów zniszczenia mienia i spowodowania zagrożenia życia i zdrowia pracowników stacji, dojdzie zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków.

Prokuratura wnioskowała o areszt dla kobiety z wuagi na to, że nie ma ona w Polsce stałego miejsca zamieszkania. Katarzyna A. na co dzień mieszka w Holandii, gdzie zamierzała dojechać zanim doszło do incydentu na stacji benzynowej w Rymaniu.