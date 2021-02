Rydzyk o protestach kobiet: orgie satanistyczne. Winny Szatan i obostrzenia

Rydzyk: Nie ma eucharystii, są satanistyczne orgie

W programie prowadzonym przed Rydzyka omawiano temat obostrzeń dotyczących uczestnictwa we mszach świętych. W ocenie uczestników audycji, restrykcje uniemożliwiają przyjmowanie eucharystii, co w konsekwencji prowadzi do wzmożonej aktywności Szatana. Zdaniem dyrektora Radia Maryja to właśnie Szatan jest odpowiedzialny za protesty społeczne w Polsce.

- Ateiści zrobią wszystko, żeby wyrwać ludzi z kościoła. To jest diabeł, Szatan - mówił redemptorysta. - Proszę zobaczyć, jak Szatan rozlewa tę swoją działalność. Przecież to, co jest na ulicach, ta wulgarność, to są orgie satanistyczne. To Szatan. Dlatego tak ważne, żeby ci ludzie się modlili. Modlitwa, eucharystia zatrzymuje Szatana, on tego się boi. - stwierdził.