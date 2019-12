Rybnik. Nie żyje 36-latek. Policja szuka dwóch osób

Rybnik. Policja szuka dwóch osób, które mają związek ze śmiercią 36-letniego mężczyzny. Opublikowano ich zdjęcia.

1 grudnia ok. godz. 20.00 przy ulicy Zamkowej w Rybniku mężczyzna i kobieta robili sobie zdjęcia na tle pomnika. Podszedł do nich 36-latek. Doszło do szarpaniny, poszukiwany uderzył w twarz 36-latka. Było na tyle silne, że Mężczyzna upadł na ziemię i doznał urazu głowy. Zmarł w szpitalu.