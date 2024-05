Ruszyły masowe kontrole. Bez litości dla pijanych i pędzących

Do 6 maja można spodziewać się największej koncentracji działań policji. Natomiast 1 i 3 maja od godz. 8 do 22 oraz 2 maja od godz. 18 do 22, obowiązuje zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Zakaz nie dotyczy jednak autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.