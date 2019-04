Ruszyła akcja wydobycia ciał polskich górników, którzy zginęli wskutek wybuchu metanu, w czeskiej kopalni węgla CSM w Stonawie. Rodziny ofiar dostaną renty i odszkodowania.

Katastrofa w Stonawie — trwa akcja wydobycia ciał polskich górników

Rozpoczęła się akcja wydobycia ciał górników , którzy zginęli wskutek wybuchu metanu, w czeskiej kopalni węgla CSM w Stonawie . Przypominamy, że do tragedii doszło w grudniu 2018, a wśród ofiar było 12 Polaków. Niedługo po wybuchu cały obszar katastrofy został odcięty szczelnymi tamami przeciwwybuchowymi, a strefa zamknięte objęła 4800 metrów chodników. Rzecznik spółki OKD, Ivo Czelechovsky, zaznaczył, że w pierwszej kolejności zostaną odbudowane dwie gipsowe tamy przeciwwybuchowe. Następnie przystąpi się do wentylowania znajdujących się za nimi obszarów.

Odszkodowania i renty dla rodzin zmarłych górników

Rozpoznanie terenu wykazało, że ciała pięciu ofiar znajdują się w chodniku na przodku i powinny zostać ewakuowane z końcem miesiąca. Zwłoki czterech górników, którzy w momencie wybuchu pracowali na ścianie wydobywczej, mają zostać wydobyte do połowy maja. Należy zaznaczyć, że spółka OKD, do której należała kopalnia w Stonawie, we współpracy z delegującymi polskich górników do pracy w Czechach firmami Polalpex i Aplex wypłaciła już rodzinom zmarłych większość przysługującego im odszkodowania. Bliscy ofiar będą otrzymywać również renty.