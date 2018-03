Ruszył proces "Szakala". Sprzeczne zeznania terrorysty

Ilicz Ramirez Sanchez jest jednym z najsłynniejszych terrorystów w historii. W procesie, który ruszył w Paryżu, "Szakal" został oskarżony o wrzucenie granatu do galerii handlowej Drugstore Publicis.

Mimo że Sanchez przyznał się do zabicia ponad 1500 osób, twierdzi, że nie brał udziału w zamachu na paryskie centrum handlowe. Jego zeznania są jednak sprzeczne z tym, co powiedział w wywiadzie w 1979 roku, w którym przyznał, że to on rzucił granatem. W dokonanym prawie 50 lat temu zamachu zginęły dwie osoby, a ponad 30 zostało rannych. Atak na Drugstore Publicis miał zostać przeprowadzony na polecenie Organizacji Wyzwolenia Palestyny.