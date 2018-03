Ruszył II Międzynarodowy Strajk Kobiet. Demonstracje w całym kraju

Największy marsz ruszył o 17:45 z warszawskiego Placu Konstytucji. Demonstracja ma być wyrazem solidarności z kobietami na całym świecie. Jednym z organizatorów protestu jest organizacja Ogólnopolski Strajk Kobiet. Zgromadzenie odbywa się pod hasłem "Siła Kobiet".

Marsz w Warszawie ruszyła spod Placu Konstytucji w kierunku ronda Dmowskiego. Demonstranci chcą, by przestało ono kojarzyć się wyłącznie ze zgromadzeniami narodowców. Stamtąd udadzą się pod Sejm.

- Chcemy odzyskać je dla kobiet. Na rondzie Dmowskiego zrobimy to w sposób szczególny: postawimy pomnik poświęcony kobietom. Jaki? To jeszcze tajemnica. Zaśpiewamy też razem z uczestniczkami protestu hymn Chóru Czarownic pt. „Twoja władza” - mówi Bożena Przyłuska z Warszawskiego Strajku Kobiet.

Jednym z motywów przewodnich II Międzynarodowego Strajku Kobiet jest 100-lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Do głównych postulatów protestujących należą m.in. dostęp do legalnej aborcji "na żądanie", wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół, refundacji antykoncepcji i in-vitro, równość płac bez względu na płeć oraz zahamowanie przemocy wobec kobiet.