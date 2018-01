Runmageddon. Nie dasz rady? Ktoś uratuje ci d...

Marzyliście kiedyś o czołganiu się z 10 kilogramową kłodą drewna pod drutem kolczastym? Nie? Ja tak. Dlatego zdecydowałam się wziąć udział w biegu, który jest czymś więcej niż tylko ściganiem się, kto pierwszy przekroczy linię mety.

Decyzja zapadła od razu. Szybki research w Google'u, kiedy i gdzie odbywa się kolejny Runmageddon - bieg z przeszkodami, w którym nie chodzi o to, by wygrać, ale by się sprawdzić. Ważniejsze niż czas jest podanie ręki koledze, podciągnięcie za głowę, nogę, tyłek, podsadzenie koleżanki. W którym nie chodzi o imponowanie modnymi biegowymi ciuchami, bo te często nadają się po biegu już tylko do kosza.