Runął fragment muru przy Zamku Książ

Mur zawalił się w piątek ok. godz. 16:30. W lokalnych mediach szybko pojawiło się nagranie, na którym widać gruz zalegający na jednej z alejek. To teren należący do Zamku Książ w Wałbrzychu, co potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik prasowy spółki Mateusz Mykytyszyn.