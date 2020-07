Ruda Śląska. Roczne dziecko wypadło z balkonu. Na miejscu LPR

Ruda Śląska. Roczne dziecko wypadło z balkonu

Jak sprecyzował policjant, dziecko to dziewczynka, a ze wstępnego śledztwa wynika, że wspięła się ona na krzesełko pozostawione na balkonie i w ten sposób wypadła przez barierkę.

Ruda Śląska. Policja: Babcia była praktycznie trzeźwa

- Dziewczynka była przytomna. Zbadało ją pogotowie ratunkowe, które na miejscu nie stwierdziło u niej poważniejszych obrażeń, jednak wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym na dokładne badania zabrano dziecko do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach - relacjonował asp. Aleksandrowicz.

Według informacji policji dzieckiem opiekowała się babcia. - To 61-letnia kobieta. Została przez nas zbadana na obecność alkoholu we krwi. Jak się okazało, wynik dał 0,08 gram alkoholu, co równa się zjedzeniu jednego cukierka. Można powiedzieć, że była praktycznie trzeźwa - tłumaczył policjant z Rudy Śląskiej.