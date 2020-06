Ruda Śląska. Nowe fakty ws. brutalnej napaści na bezdomnego. Zbigniew Ziobro zwalnia szefów prokuratury

Chodzi o napaść 28-latka na bezdomnego w Rudzie Śląskiej, do której doszło na początku maja. Za swój bulwersujący uczynek Mariusz B. usłyszał dwa zarzuty: naruszenia czynności narządu ciała na okres krótszy niż siedem dni oraz zmuszania do określonego zachowania. Za to groziła mu kara 5 lat więzienia.