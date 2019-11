WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Artykuł sponsorowany black friday + 1 rtv euro agd 1 godzinę temu RTV EURO AGD - przygotuj się na promocje z okazji Black Friday! Black Friday to prawdziwe zakupowe szaleństwo! To właśnie w ten dzień Amerykanie zostawiają w sklepach przeciętnie 400 dolarów i kupują przedmioty, o których marzyli przez cały rok. Przed niemalże każdym centrum handlowym ustawiają się długie kolejki, w których najbardziej wytrwali klienci czekają nawet przez całą noc, by jako pierwsi wejść do wybranych sklepów. Od kilku lat Black Friday gości również w Polsce, gdzie wzbudza nieco mniejsze emocje, lecz cieszy się sporą popularnością. RTV EURO AGD z tej okazji szykuje sporo promocji dla swoich klientów. Podziel się (materiały partnera) 1.Black Friday - skąd wzięło się święto konsumpcji?

2.Promocje czarny piątek - dlaczego warto z nich skorzystać?

2.Promocje czarny piątek - dlaczego warto z nich skorzystać?

3.Co można kupić w czarny piątek? Black Friday ma swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych, lecz coraz większą popularność zdobywa również w Europie, w tym w Polsce. Jest to dzień, w którym wiele sklepów oferuje atrakcyjne promocje, umożliwiające kupno wybranych produktów w cenach niższych nawet o kilkadziesiąt procent. Dowiedz się więcej o Black Friday w RTV EURO AGD i innych sklepach. Black Friday - skąd wzięło się święto konsumpcji? Historia nazwy Black Friday nie jest dokładnie znana. Za najbardziej prawdopodobną przyjmowane jest, że to właśnie w ten dzień w latach 80. właściciele sklepów po raz pierwszy od długiego czasu odnotowali zyski. Amerykanie w dzień po Święcie Dziękczynienia tłumnie wyruszyli do sklepów i pozostawili w nich znacznie więcej pieniędzy niż kilka tygodni wcześniej. Black Friday stał się tradycją, dlatego każdego roku w sklepach w całych Stanach Zjednoczonych organizowane są wyprzedaże sięgające nawet 80-90% ceny początkowej! Tak wysokie obniżki cen kuszą Amerykanów do polowania na okazje, dzięki którym mogą pozwolić sobie na zakup produktów, na jakie wcześniej nie było ich stać. W Polsce obniżki w sklepach z okazji czarnego piątku są niższe, jednak z roku na rok oferta promocyjna jest coraz ciekawsza i bogatsza. Dzięki temu nad Wisłą ma się okazję do zrobienia wielu zakupów w atrakcyjnych cenach, co jest szczególnie interesujące dla osób, które szukają niedrogich prezentów świątecznych zanim na dobre rozpocznie się zakupowe szaleństwo w ostatnich dniach przez Bożym Narodzeniem. Promocje czarny piątek - dlaczego warto z nich skorzystać? Czarny piątek w 2019 roku przypada na 29 listopada. To właśnie w tym dniu możliwe będzie zrobienie zakupów w cenach znacznie niższych niż w inne dni. Jeśli chodzi o promocje czarny piątek jest najlepszym dniem na zakupy przed świętami Bożego Narodzenia. Na kolejne duże obniżki cen można liczyć dopiero od 27 grudnia, gdy rozpocznie się wyprzedaż artykułów świątecznych i zimowych kolekcji niemalże we wszystkich sklepach. W czarny piątek w szczególności warto odwiedzić sklepy ze sprzętem elektronicznym i AGD, takie jak RTV EURO AGD. To właśnie w nich można znaleźć najatrakcyjniejsze oferty. Black Friday zwykle wiąże się ze sprzedażą co najmniej kilku produktów w cechach niższych o połowę lub więcej, dlatego warto udać się do sklepów jak najszybciej, by zdążyć skorzystać z obniżki cen. Warto pamiętać, że promocje z okazji Black Friday są ograniczone czasowo i trwają zwykle jedynie jeden dzień, dlatego skorzystanie z nich w późniejszym terminie jest niemożliwe. Co można kupić w czarny piątek? W czarny piątek można kupić niemalże wszystkie produkty w niskich cenach. W sklepach z elektroniką warto przyjrzeć się cenom smartfonów, komputerów i tabletów, które są popularnym prezentem bożonarodzeniowym. Dodatkowo dobrze jest zastanowić się nad wymianą telewizora na nowy oraz zużytych sprzętów gospodarstwa domowego (mikserów, tosterów itp.). Jest to również dobra okazja, by nabyć prezenty dla kobiet i mężczyzn w postaci suszarek, lokówek, golarek elektrycznych i innych urządzeń, które przydają się podczas codziennej dbałości o urodę. Czarny piątek to okazja, by nabyć nową odzież. W popularnych sieciówkach i mniejszych butikach część kolekcji jesienno-zimowej jest przeceniana o 20-30 procent, a wybrane produkty kosztują mniej nawet o połowę. Dodatkowo klienci mogą liczyć na rabaty naliczane przy kasie podczas dokonywania zakupów na określoną kwotę. Jest to niewątpliwa okazja do odświeżenia garderoby i uzupełnienia jej o stylowe dodatki. W sklepach odzieżowych również znajdzie się prezenty dla bliskich. Swetry, eleganckie bluzki, rękawiczki, szaliki bądź torebki to tylko część z pomysłów na upominek z okazji świąt Bożego Narodzenia. Black Friday jest organizowany nie tylko przez sklepy takie jak RTV EURO AGD i marki odzieżowe, ale również przez sklepy z zabawkami i akcesoriami dla dzieci. Jest to ważna informacja dla rodziców, którzy poszukują podarunków dla swoich pociech oraz dla dziadków, którym zależy na sprawieniu wnukom radości. Z okazji czarnego piątku można natrafić na duże promocje na lalki Barbie, klocki Lego, a także wiele innych kultowych zabawek dla chłopców i dziewczynek. Dzięki temu na prezentach dla dzieci zaoszczędzi się łącznie nawet kilkaset złotych, które można wydać na upominek dla innych członków rodziny.