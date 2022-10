RPO ma zająć się słowami Barbary Nowak. Chodzi o lekcje religii

- Od lat proszę dyrektorów, by lekcje religii nie odbywały się na pierwszej lub ostatniej godzinie. To nie jest w porządku. To jest sygnał, zachęta dla młodych ludzi, by na nie nie chodzili - stwierdziła małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Koalicja Obywatelska chce, by Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdził, czy kurator nie łamie w ten sposób prawa. - Chcemy, by wszyscy uczniowie w Polsce byli traktowani tak samo - tłumaczy posłanka Katarzyna Lubnauer.