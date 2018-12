RPA: biali farmerzy stracą ziemię za bezcen. "Wasz czas się skończył, biali ludzie"

Zgromadzenie Narodowe RPA stosunkiem głosów 183 do 77 przegłosowało zmianę w konstytucji, która umożliwia odbieranie ziemi białym farmerom bez żadnych rekompensat - podaje Polskie Radio.



Zapis w konstytucji to ostatnia przeszkoda na drodze do masowych wywłaszczeń. Ziemia w RPA należy w większości do potomków białych Europejczyków, którzy napływali do Południowej Afryki od XVII wieku, a do czasu pierwszych powszechnych wyborów w 1994 sprawowali również pełnię władzy. Od tego czasu w RPA rządzi Afrykański Kongres Narodowy. Początkowo była to organizacja narodowowyzwoleńcza czarnej ludności, założona w 1912 r. Obecnie partia skupia w swoich szeregach zarówno polityków lewicowych, jak i liberałów. Od 2002 roku oficjalnie określa się ją jako socjaldemokratyczną.