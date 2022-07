Rosyjskie szpitale przepełnione. "Nie są w stanie poradzić sobie z ilością poszkodowanych okupantów"

"Duża liczba rannych w jednostkach rosyjskich sił zbrojnych, zaangażowanych w walki w Ukrainie, doprowadziła do przepełnienia szpitali wojskowych na terytorium Rosji. Okazało się, że ich pojemność nie została zaprojektowana do takiego przepływu pacjentów. To sprawia, że nie można zapewnić wysokiej jakości opieki medycznej" - wskazuje HUR.