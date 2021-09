Rosyjskie manewry na Arktyce. Nie żyje jeden z ministrów

Więcej szczegółów odnośnie zdarzenia przekazał prokremlowska telewizja Russia Today. - Minister znajdował się na krawędzi urwiska z kamerzystą, który poślizgnął się i wpadł do wody; zanim ktokolwiek się zorientował, co się stało, Ziniczew skoczył do wody za mężczyzną, który po upadku rozbił się o skały - oświadczyła szefowa stacji Margarita Simonian.