Rosyjscy rybacy zagrożeniem dla Norwegii. Niebezpieczne przepisy

Incydent z lipca, wzbudził na nowo dyskusję na ten temat. Wtedy to rosyjska załoga opuściła dozwoloną strefę i ruszyła do Langfjorden w kierunku mostu Strømmen, jedynej drogi łączącej okolice Kirkenes z resztą Norwegii. Most ten ma dla Norwegii strategiczne znaczenie. Jest ważnym elementem infrastruktury w przypadku wystąpienia konfliktu zbrojnego w strefie przygranicznej.