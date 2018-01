Rosyjscy dziennikarze pobili się w studiu. Pokłócili się o Stalina

W studiu radia "Komsomolskiej Prawdy" doszło do rękoczynów. Dwóch znanych rosyjskich dziennikarzy spierało się o rolę Józefa Stalina w historii Rosji.

Dwaj znani rosyjscy dziennikarze Maksim Szewczenko i Nikołaj Swanidze zostali zaproszeni do studia radia "Komsomolskiej Prawdy", by przedstawili swoje zdanie na temat stalinizmu i podejścia do badań historycznych w Rosji. Dyskusja była ożywiona, bo obaj panowie mają na ten temat inne zdanie. Gdy padło pytanie, czy stalinizm to choroba, którą trzeba leczyć, atmosfera w studiu zrobiła się naprawdę gorąca.