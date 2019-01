Rossmann promocja 2+2 gratis w styczniu 2019. Sprawdź, jakich kosmetyków dotyczy

Rossmann promocja 2+2 gratis. Dzięki niej w styczniu 2019 możemy kupić aż cztery produkty w cenie dwóch. Sprawdź, jakich kosmetyków dotyczy.

Właśnie ruszyła nowa styczniowa promocja w sklepach Rossmann – 2+2 gratis! Dzięki niej możemy kupić aż cztery produkty, płacąc jedynie za dwa z nich. Rossmann promocja w styczniu 2019 organizowana jest od hasłem „Zadbaj o siebie, zadbaj o naturę”. Tym razem w niższych cenach zaopatrzymy się między innymi w dermokosmetyki, produkty do higieny jamy ustnej i higieny intymnej, antyperspiranty, kosmetyki do pielęgnacji ciała, twarzy, włosów i rąk oraz kosmetyki dla dzieci. Styczniowa promocja Rossmann obejmuje także produkty z kategorii zdrowa żywność (w atrakcyjnych cenach kupimy np. produkty bezglutenowe) oraz przyjazną naturze chemię gospodarczą i środki czystości. Pełna lista produktów objętych promocją 2+2 została udostępniona w regulaminie akcji, na stronie sieci sklepów Rossmann. Wiadomo, że produkty objęte akcją „Zadbaj o siebie, zadbaj o naturę” są oznaczone czerwoną etykietką zarówno w sklepie internetowym, jak i drogeriach.

Rossmann promocja 2+2 - zasady

Należy podkreślić, że styczniowa promocja Rossmann 2+2 przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla członków Klubu. Można z niej skorzystać maksymalnie trzy raz podczas trwania całej akcji, w ramach trzech różnych transakcji (czyli tylko raz podczas jednych zakupów). Żeby skorzystać z promocji, należy wybrać cztery różne produkty objęte ofertą promocyjną (nie mogą to być identyczne artykuły). Podczas naliczania rabatu pod uwagę brane będą ceny dwóch tańszych produktów. To znaczy, że najbardziej opłacalne jest kupienie kosmetyków w zbliżonych cenach. Wówczas możemy zaoszczędzić do 50% kwoty.