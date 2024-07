Rośnie w całej Polsce. Niewielu zna jej cudowne właściwości

Jak wykorzystać kwiaty akacji?

Możesz z kwiatów akacji przygotować herbatę. Wystarczy zalać łyżkę świeżych lub suszonych kwiatów akacji gorącą wodą (szklanka) i pozostawić na 15 minut. Herbatę należy pić ciepłą, 2-3 razy dziennie. Kwiaty te są także świetnym dodatkiem do kąpieli – do wanny z ciepłą wodą należy dodać 2-3 szklanki naparu z kwiatów akacji i relaksować się przez 15-20 minut. Innym sposobem na wykorzystanie tych kwiatów jest przygotowanie odświeżającej mgiełki. Napar z kwiatów akacji przelewamy do buteleczki z rozpylaczem, dodajemy trochę octu jabłkowego i używamy do odświeżania twarzy czy ciała.