Rośnie napięcie we Francji. Bitwa demonstrantów z policją [ZDJĘCIA]

Według projektu rolników, wspieranego przez rząd, ma powstać 16 zbiorników o łącznej pojemności ok. 6 mln metrów sześc. - głównie w Deux-Sevres. Pozwolić ma to na magazynowanie wody zimą w celu nawadniania upraw latem, gdy opady są niewielkie. - To monopolizowanie przez mniejszość dobra wspólnego, a takim jest woda - podkreślają organizatorzy protestów. Zwolennicy projektu widzą w nim warunek przetrwania gospodarstw w obliczu groźby nawracających susz.