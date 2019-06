Rośnie korek na A4. Kierowcy stoją w kolejce do bramek

Na autostradzie A4 na wysokości bramek w Karwianach (woj. dolnośląskie) w stronę niemieckiej granicy tworzy się gigantyczny korek - informuje gazetawroclawska.pl. Zator ma już blisko 10 kilometrów.

Wpływ na to wydłużanie się korka ma zdecydowanie remont przy punkcie poboru opłat w Karwianach. Ma on potrwać do wtorku (25.06.).