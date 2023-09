Rosjanka błaga o pomoc. Mąż zgłosił się do armii

Rosyjska kobieta prosi o pomoc w sprawie swojego męża, który zgłosił się do rosyjskiej armii, jednak spotkał się tam z dużymi przeszkodami. Mimo upływu kilku miesięcy wciąż nie został przydzielony do żadnej jednostki. Nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych. To kolejny przypadek pokazujący, na jaką "pomoc" ze strony Rosji mogą liczyć żołnierze.