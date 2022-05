Rosjanie znów kłamią, że Polska chce przejąć Lwów. "Kreują Polskę na siłę zła i marionetkę USA"

"Rosyjski aparat propagandowy kreuje Polskę na "siłę zła", która szkodzi pokojowi w regionie"

I dodaje, że "Rosjanie kreują obraz, zgodnie z którym to Polska i NATO jest zagrożeniem dla Ukrainy i całego regionu". - Rosja to jedynie kraj "broniący się". Ten przekaz ma wpływać na konsolidację rosyjskiego społeczeństwa oraz na ukazywanie "zagrożenia" jakim ma być NATO i Polska dla Białorusinów i Mołdawian (jest to szczególnie ważne w kontekście eskalacji napięć w Naddniestrzu). Rosjanie łączą wątek "polskiego zagrożenia dla Ukrainy" z kwestiami planów "ataku RP na Białoruś" oraz wspólnej "rumuńsko-polskiej ofensywy na Republikę Naddniestrzańską" - mówi.