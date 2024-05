Rosjanie weszli do Wołczańska. "Dramatu nie widzę"

- Za Wołczańskiem Ukraińcy mają jeszcze rzekę Siewierski Doniec, gdzie przygotowane są rubieże obronne. Rosjanie jej nie sforsują. Te pozycje, w rejonie Wołczańska, to były pośrednie pozycje obronne. To je przełamali Rosjanie - tłumaczy wojskowy i podkreśla, że nie były to główne ukraińskie linie obrony. - Zdobycie miasta niczego nie przesądza - zaznacza.