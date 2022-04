Rosjanie uciekają z kraju. Liczby idą w dziesiątki tysięcy

Turcja jako węzeł komunikacyjny

Co roku miliony Rosjan wyjeżdżają w celach turystycznych do tureckich regionów wypoczynkowych. W przeciwieństwie do Europy, Turcja, kraj należący do NATO, utrzymuje otwartą przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów i nie uczestniczy w sankcjach. Ponadto Rosjanie mogą wjeżdżać tam bez wiz, co sprawia, że kraj ten staje się węzłem komunikacyjnym. Niektórzy z nowo przybyłych nie osiedlają się w Turcji, lecz jadą dalej - mówi wolontariuszka z inicjatywy "Arka".