Rosjanie testowali "anty-tarczę". Ta rakieta ma pokonać Patrioty

Nie tylko mieszkańcy obwodu astrachańskiego mieli okazję oglądać na wieczornym niebie niezwykłe zjawisko. Potężna rosyjska rakieta namieszała też polskim obserwatorom gwiazd.

Test odbył się w ramach przygotowań do zwalczania tarczy antyrakietowej potencjalnego przeciwnika - donosi rosyjski serwis .

Zdjęcia "tego czegoś" robili także obserwatorzy m.in. w Polsce, Niemczech i Rumunii. Wpis z profilu "Z głową w gwiazdach" pokazuje, jak daleki zasięg miał efekt wystrzelenia rakiety. I jakie emocje wywołał. Chmura w kształcie stożka pojawiła się na polskim niebie ok. godz. 4.30.

Wow! Mam coraz więcej relacji o zaobserwowane tego czegoś dziś w nocy z terenu Polski. Widzieli też w Niemczech i w Rumunii. Wkrótce spłyną na pewno zdjęcia i obserwacje z innych części Europy. Wygląda na to, że nad naszym kawałkiem świata ktoś bawił się rakietą - pytanie tylko kto i w jakim celu? - zastanawiał się autor pokazując zdjęcia zrobione w Austrii.

Ministerstwo Obrony Rosji wcale nie ukrywa, do czego służyć ma ten test oraz ten pocisk. - Uzyskano dane zostaną wykorzystane do opracowania skutecznych środków do zwalczania tarczy antyrakietowej - podano w komunikacie. Na przyszły rok zaplanowano tuzin takich prób rakietowych.