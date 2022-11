Rosjanie są zmęczeni wojną? Wyciekły wyniki sondażu Kremla

- To nie jest wchodzenie w opozycję ani całkowite odrzucenie "specjalnej operacji wojskowej". To jest obojętność i apatia. Nic nie inspiruje, nic nie ciągnie do przodu - wyjaśnił jeden z rozmówców. Podkreślił także, że nastroje te nie mają związku z udaną kontrofensywą wojsk ukraińskich i wycofaniem wojsk rosyjskich z Chersonia. Kreml uważa, że ​​Rosjanie są "w zasadzie zmęczeni wojną".