Rosjanie mogą ingerować w wybory w Polsce? "Jest bardzo prawdopodobne, że Putin będzie chciał mieć wpływ"

Jest bardzo prawdopodobne, że Władimir Putin będzie chciał mieć wpływ na to, co się dzieje i co będzie się działo w Polsce - mówił w Poranku Radia TOK FM dr Krzysztof Liedel. Ekspert ds. bezpieczeństwa, który za prezydentury Bronisława Komorowskiego pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, wskazuje dwa niebezpieczne zjawiska, które działają na korzyść obcych służb w naszym kraju.

Dr Krzysztof Liedel przyznał, że Władimir Putin z pewnością będzie chciał mieć wpływ, na to, co dzieje się w Polsce. - Rosjanie skupiają się bardziej na zakulisowych działaniach niż na przygotowaniu realnego konfliktu. To sposób na realizację ich celów strategicznych. Jeżeli jest taka możliwość, to Rosjanie zrobią wszystko, żeby taki wpływ mieć - ocenił ekspert ds. bezpieczeństwa i kandydat do Sejmu z list Lewicy.

Jego zdaniem, w Polsce istnieją dwa niebezpieczne zjawiska, które działają na korzyść obcych służb. Pierwsze to polaryzacja społeczeństwa.

- W skonfliktowanym kraju dużo łatwiej prowadzić gry operacyjne. A z drugiej strony to centralizacja procesu decyzyjnego. W sferze bezpieczeństwa to najgorsze, co może być. Jeżeli rzeczywiście gros istotnych decyzji politycznych zapada na Nowogrodzkiej, jeżeli jeździ tam premier, najważniejsi członkowie rządu, to taka centralizacja sprawia, że na proces decyzyjny łatwo wpływać. Da się łatwo manipulować, dostarczać dane, wykorzystać profile behawioralne i słabości konkretnych osób - tłumaczył dr Liedel.

Podkreślił, że Rosjanie potrafią "wykorzystywać okazje". - Jest pewna słabość naszych polityków, że o rzeczach istotnych dla państwa rozmawia się tam, gdzie nie wolno. Nie jest ważne, czy jest to restauracja "Sowa", czy Nowogrodzka - przekonywał ekspert.

