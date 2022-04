Rosjanie bali się odkurzacza, plądrowali mieszkania. Relacja mieszkanki Hostomla

"Nasza koleżanka Victoria Dovgan kupiła mieszkanie w jednym z nowych budynków w Hostomlu. Dwa lata później do tego domu wkroczyły wojska okupantów. Wszystko rozbili i splądrowali" - Victoria opowiedziała portalowi 24tv.ua, jakie rzeczy ukradli Rosjanie, co stało się z ich domem i jak planują go wyremontować.