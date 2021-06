Rosja wzmacnia się na granicach z Polską. "Pancerna jednostka"

W ocenie Felgenhaera zreformowane jednostki stacjonujące nieopodal granicy z Polską, mają być w założeniu zdolne do przeprowadzenia sprawnego ataku na sąsiednie kraje. - 18. dywizja jest z nazwy zmotoryzowana, ale w istocie pancerna, zdolna do dokonania poważnego wyłomu - może na Warszawę, a może na Suwałki, albo do ofensywy wstecz, przez Litwę - stwierdził.