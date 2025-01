Rosja wnioskuje o ekstradycję obywatela ściganego przez Polskę

Rosja wystąpiła do Bośni i Hercegowiny o ekstradycję swojego obywatela, który od listopada 2024 r. przebywa w bośniackim areszcie. Wcześniej o jego wydanie zwróciła się Polska , podejrzewając go o szpiegostwo i sabotaż. Informację tę podała bałkańska redakcja Radia Wolna Europa.

Podczas czwartkowej rozprawy bośniacka prokuratura ujawniła , że Rosja złożyła wniosek o ekstradycję w styczniu. Mężczyzna jest podejrzewany o organizację szkoleń dla obywateli Mołdawii, którzy mieli wywoływać zamieszki w swoim kraju. Polska również domaga się jego ekstradycji, oskarżając go o działalność na rzecz zagranicznych służb wywiadowczych.

Mężczyzna utrzymywał w trakcie przesłuchania, że nie ma nic wspólnego z czynami, o które się go podejrzewa, i że jest to przypadek "prześladowań politycznych" ze względu na "stosunki między Rosją a Polską". We wrześniu wydano za nim europejski nakaz aresztowania - poinformował RWE Sąd Okręgowy w Warszawie.