Rosja: wiadomo jaki zysk wygenerowała organizacja mundialu

Komitet organizacyjny „Rosja 2018”, który był odpowiedzialny za przygotowanie tegorocznych mistrzostw świata w piłkę nożną, ocenił, że kraj zarobił na organizacji mundialu łącznie ponad 952 mld rubli (ok. 14 mld USD) - podaje PAP.

Przychód PKB w liczbie 52 mld rubli (ok. 14 mld USD), obejmujący lata 2013-2018, w których Rosjanie przygotowywali się do organizacji tegorocznego mundialu, stanowi ok. 1 proc. rosyjskiego PKB. Komitet organizacyjny prognozuje, że w ciągu najbliższych pięciu lat, odczuwalny będzie dalszy pozytywny efekt dla gospodarki, szacowany na 150-210 mld rubli (ok. 2,3-3,2 mld USD).