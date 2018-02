Rosja. Strzelanina w Kazaniu, są ranni

Napastnik otworzył ogień na osiedlu w rosyjskim mieście Kazań. Nie żyje jeden funkcjonariusz, dwie osoby zostały ranne - podaje Russia Today.

Do zdarzenia doszło na południu miasta. Jak podają media, sprawcą zdarzenia miał być 34-letni mieszkaniec.

Napastnik oddał strzały do lokalnego policjanta i Jednostki Specjalnej Policji (OMON), która została wysłana, by obezwładnić napastnika. Według policji, co najmniej trzy osoby, w tym cywil, policjant i specjalny funkcjonariusz policji, zostały ranne.