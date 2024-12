Rosja straszy "Kalibrami" na Morzu Czarnym

Rosja rozmieściła trzy okręty na Morzu Czarnym, wszystkie wyposażone w rakiety manewrujące typu Kalibr - podaje Marynarka Wojenna Ukrainy. Zaobserwowane przez Ukraińców okręty rosyjskie są w stanie wystrzelić do sześciu pocisków w jednej salwie .

Brytyjski wywiad donosi, że Ukraina skutecznie ogranicza operacje morskie Rosji we wschodniej części Morza Czarnego. Ukraińskie ataki prowadzą do postrzegania przez Rosję zagrożenia ze strony Ukrainy, co podważa autorytet rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.