Rosja. Przyczyna katastrofy samolotu Suchoj Superjet 100. Błąd załogi?

Śledczy badają przyczyny katastrofy samolotu pasażerskiego w Moskwie. Wątpliwości ekspertów budzą działania pilotów, personelu naziemnego oraz służb pożarniczych.

Katastrofę badają śledczy, jednak w mediach pojawiają się kolejne spekulacje na temat przyczyn tragicznego wypadku. Rosyjski i niezależny dziennik "Komiersant" powołuje się na ekspertów, którzy wskazują na to, że "do katastrofy najprawdopodobniej doszło z powodu błędów załogi".

Wskazywane są trzy potencjalne błędy. Chodzi m.in. o to, że zdecydowano się na lot przez front burzowy, a później na szybkie lądowanie zamiast utrzymywania się w powietrzu przez kilka godzin, by zużyć paliwo. Sytuacja nie poprawiało to, że maszyna odbijała się od ziemi, a piloci mieli problem, by prawidłowo wylądować w trybie ręcznym.