Rosja niezadowolona z ruchu Trumpa ws. Iranu

Prezydent USA Donald Trump zdecydował o odwieszeniu sankcji nałożonych na Iran. Tym samym Waszyngton przestaje honorować porozumienie nuklearne podpisane trzy lata wcześniej. Głębokie rozczarowanie tą decyzją wyraziło rosyjskie MSZ.

Prezydent Donald Trump podpisał w poniedziałek rozporządzenie wykonawcze, za sprawą którego we wtorek nałożona zostanie pierwsza runda sankcji na Iran. To skutek wyjścia USA z porozumienia nuklearnego, podpisanego z Teheranem zaledwie niecałe trzy lata temu. Celem sankcji jest osłabienie irańskiej gospodarki, co miałoby wymusić na Teheranie podpisanie nowego, skuteczniejszego - zdaniem USA - porozumienia nuklearnego - pisze Reuters.